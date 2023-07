Clima, sulle ondate di caldo l’ultimo clamoroso scivolone anti-scientifico di Greta Thunberg

MeteoWeb

Evidentemente non ha imparato la lezione dalla sua ultima brutta figura Greta Thunberg, che a giugno ha visto scadere la sua precedente profezia secondo cui l’umanità sarebbe già dovuta essere spazzata via dai cambiamenti climatici: non si capisce a che titolo e con quali competenze, la giovane attivista svedese continua ad emettere considerazioni e sentenze sul tema del cambiamento climatico, ovviamente sempre in modo fuorviante.

“Attualmente stiamo rompendo i record di caldo in tutto il mondo. La scorsa settimana abbiamo vissuto i giorni più caldi mai registrati, per molti giorni di seguito. Stiamo anche registrando temperature record sul livello del mare e livelli record di ghiaccio. È un’emergenza” ha scritto oggi su Twitter Greta Thunberg, utilizzando l’hashtag ‘Fridays for Future‘ e allegando al post una foto in cui la si vede tenere in mano un cartello sul quale si legge ‘Azione per il clima adesso‘.

Eppure i record di caldo della scorsa settimana sono legati soltanto agli ultimi 44 anni di rilevamenti, e nelle situazioni meteorologici non c’è alcuna correlazione con i fenomeni climatici. E’ curioso che i catastrofisti del cambiamento climatico, ad ogni ondata di freddo e neve invernale, si affrettano a precisare che i fenomeni meteo sono molto diversi dagli andamenti climatici perchè si verificano “qui e ora”, a differenza dei trend sul lungo termine a livello planetario. Perchè questa stessa regola, scientificamente corretta, non dovrebbe essere tenuta in considerazione anche per le ondate di caldo estivo?