Colpo di calore per un escursionista sul Monte Circeo: salvato

Un escursionista è stato colto da un colpo di calore sul Monte Circeo, nel Lazio. Si tratta di un uomo romeno di 38 anni che stava per raggiungere la vetta attraverso il sentiero per Escursionisti Esperti (EE) numero 750. A causa delle temperature estremamente elevate e dell’esposizione al sole dell’itinerario, l’uomo è stato vittima di forte un colpo di calore e di una grave disidratazione lungo il percorso di salita.

Nonostante la situazione, l’escursionista è riuscito a lanciare l’allarme e a comunicare con sufficiente precisione la sua posizione. In suo soccorso è intervenuta l’Eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il Tecnico di Elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, il medico e l’infermiere del 118. Il personale medico gli ha somministrato una flebo per idratarlo, garantendo, così, le prime cure necessarie sul posto. Successivamente, l’escursionista è stato trasferito per accertamenti presso l’ospedale di Terracina tramite un’ambulanza del 118.