Compra una busta di broccoli, poi la scoperta shock “Dentro c’era un serpente vivo”

MeteoWeb

Immaginatevi lo shock di quest’uomo quando ha aperto la busta di broccoli che aveva comprato al supermercato, pronto a cucinarli, e dentro vi ha trovato un serpente vivo e vegeto. È ciò che è successo a Neville Linton, 63enne di Stourbridge, nel Regno Unito: come riferiscono i tabloid britannici che danno la notizia, l’uomo aveva acquistato i broccoli pronti da cuocere in un supermercato della catena Aldi e poi, tornato a casa, li aveva riposti in frigo. Quando è andato a prenderli per prepararli ha fatto l’incredibile scoperta. In un primo momento ha sperato che potesse trattarsi di un grosso bruco ma il rettile era troppo grande e la sua pelle aveva dei colori inequivocabili.

Così, il 63enne ha chiamato i familiari per avere una conferma e anche loro non hanno avuto dubbi: quello nella busta non era il solito insetto rimasto nascosto nella verdura, ma un serpente a tutti gli effetti. Per la precisione, un esemplare di serpente scala, specie non velenosa tipica dell’Europa sud-occidentale. Stando ben attenti, hanno quindi deciso di portare il tutto al supermercato dove il signor Linton aveva acquistato il prodotto e lì il commesso sulle prime ha pensato che i due stessero scherzando. Quando però ha visto l’animale muoversi all’interno della busta non ha avuto più dubbi e ha lanciato subito l’allarme.

Aldi ha offerto un risarcimento ma l’uomo ha chiesto una cifra decisamente più alta di quella proposta, sottolineando non solo l’impatto emotivo che ha avuto su di lui quanto accaduto considerata la sua fobia per i serpenti, ma anche il rischio che hanno corso lui e i suoi familiari, in particolare il figlio disabile. Intanto, il serpente è stato portato in uno zoo locale.