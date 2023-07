Corea del Nord: nuovo missile balistico lanciato in mare

MeteoWeb

La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico a lungo raggio in mare: lo hanno reso noto le autorità del Giappone e della Corea del Sud. L’esercito di Seul ha rilevato il lancio del missile dalla regione di Pyongyang intorno alle 10 locali (le 3 in Italia). Il Ministro della Difesa giapponese ha reso noto che il missile nordcoreano è stato probabilmente lanciato su una traiettoria molto alta, secondo una modalità usata spesso da Pyongyang per evitare il rischio di impatto in Paesi vicini.