Le piogge monsoniche assediano la Corea del Sud: 43 morti e 9 dispersi | FOTO

MeteoWeb

Le piogge monsoniche che stanno colpendo senza sosta la Corea del Sud dalla scorsa settimana non accennano a diminuire, in particolare nel Centro e nel Sud del Paese: al momento le autorità hanno confermato 43 morti e 9 dispersi. Secondo la Korea Meteorological Administration (KMA), la pioggia persisterà nelle prossime ore in gran parte del Paese, in aree già in ginocchio, come la provincia di South Jeolla, che ha registrato tra i 30 e i 60 mm di pioggia nelle ultime ore. La provincia di North Gyeongsang rimane quella con il più alto numero di vittime (21), soprattutto a causa di frane.