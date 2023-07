Corea del Sud: sviluppati dei nuovi materiali per i taxi volanti

MeteoWeb

Il Korea Institute of Science and Technology (Kist), ha annunciato di aver sviluppato un materiale innovativo per i cosiddetti taxi volanti. I loro risultati sono stati pubblicati nel ‘Chemical Engineering Journal‘. Nello specifico il team di studiosi ha sviluppato con successo un composito auto-rinforzato (Src) al 100 per cento utilizzando un solo tipo di polimero di polipropilene (Pp). Affinche’ la mobilita’ futura, come la mobilita’ aerea urbana (UAM), diventi una realta’, deve essere efficiente nei consumi e ridurre le emissioni di carbonio, il che richiede lo sviluppo di nuovi materiali con eccellenti proprieta’ fisiche e di riciclabilita’.

I compositi auto-rinforzati (SRC) sono economici, leggeri e presentano vantaggi in termini di smaltimento e riciclo poiche’ il rinforzo e il materiale di base sono composti dallo stesso materiale. Per questo motivo, stanno attirando l’attenzione come materiale composito di nuova generazione per sostituire i compositi rinforzati con fibra di carbonio utilizzati negli aerei. Fino a ora, nel processo di fabbricazione degli SRC, componenti chimicamente diversi sono stati miscelati nel rinforzo o nella matrice per migliorare la fluidita’ e l’impregnazione, con conseguenti proprieta’ fisiche e riciclabilita’ scadenti.

Il team di ricerca e’ riuscito a controllare il punto di fusione, la fluidita’ e l’impregnazione regolando la struttura della catena della matrice di polipropilene attraverso un processo di estrusione a quattro assi. Gli SRC sviluppati hanno raggiunto il massimo livello di proprieta’ meccaniche, con forza di adesione, resistenza alla trazione e resistenza agli urti migliorate rispettivamente del 333, del 228 e del 2.700 per cento, rispetto agli studi precedenti.

Quando e’ stato utilizzato come materiale per il telaio di un piccolo drone, con il nuovo composito il tempo di volo e’ aumentato del 27 per cento rispetto all’uso dei tradizionali compositi rinforzati con fibra di carbonio, confermando il suo potenziale per le applicazioni di mobilita’ di prossima generazione.

Il dottor Kim del Kist ha dichiarato: “Il processo ingegneristico per gli SRC sviluppato in questo studio puo’ essere immediatamente applicato all’industria e continueremo a lavorare con il team di ricerca congiunto e le industrie per garantire la competitivita’ globale dei compositi rinforzati magneticamente”.