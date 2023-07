Spazio, il cosmonauta Dmitry Petelin festeggia il compleanno in orbita | FOTO

MeteoWeb

Compleanno davvero speciale per Dmitry Petelin, cosmonauta russo che attualmente si trova sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Petelin festeggia i suoi 40 anni a bordo dell’avamposto spaziale. I colleghi del corpo dei cosmonauti, la direzione e i dipendenti del Centro si congratulano cordialmente con il cosmonauta per il suo compleanno e gli augurano successo nello spazio, salute, lavoro a tempo pieno alla stazione, emozioni positive e impressioni vivide.

Petelin è un partecipante al primo reclutamento aperto al corpo dei cosmonauti nel 2012, raccomandato dalla Commissione interdipartimentale di qualificazione per la formazione come candidato cosmonauta. Due anni dopo, dopo aver superato l’esame di Stato, Dmitry Petelin è stato ammesso alla formazione come parte di gruppi di specializzazione e formazione avanzata come cosmonauta di prova.

Nel settembre 2022, Dmitry Petelin ha intrapreso il suo primo volo spaziale, insieme al cosmonauta Sergei Prokopyev e all’astronauta Frank Rubio. Ad oggi, il cosmonauta ha effettuato cinque passeggiate nello spazio della durata di oltre 33 ore.