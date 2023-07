Covid-19, Senaldi: “Draghi e Speranza hanno mentito sui vaccini, e sapevano di mentire”

MeteoWeb

Il direttore di Libero, Pietro Senaldi, ha rilasciato dichiarazioni forti martedì sera su La 7 nella trasmissione “in Onda”. Parlando delle richieste di dimissioni al ministro Santanchè, Senaldi ha detto: “Perché quindi Santanchè dovrebbe dimettersi? Perché ha mentito? Bene, ma qualcuno ha chiesto le dimissioni di Speranza o di Draghi quando, mentendo e sapendo di mentire, dissero agli italiani ‘vaccinatevi e non vi ammalerete’? Sapevano di mentire, non solo, ma ti hanno fatto vaccinare!”

Replicando ulteriormente ai commenti ironici dallo studio, Senaldi ha rilanciato: “Se Santanchè ha fatto un falso in bilancio, che è tutto da dimostrare, a me non cambia niente – commenta il giornalista – ma che uno mi abbia detto ‘vaccinati e non ti ammalerai’ per me è una menzogna“.