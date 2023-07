Covid, l’allarme degli enti regolatori: “Impatto devastante da fake news”

MeteoWeb

Allarme degli enti regolatori internazionali per l’ “impatto devastante sulla salute pubblica” prodotto da “informazioni false e fuorvianti sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID”. Fake news che “possono provocare decessi o malattie gravi, se le persone evitano di sottoporsi alle vaccinazioni di cui hanno bisogno”. E’ il duro monito lanciato dai membri dell’Icmra, l’International Coalition of Medicines Regulatory Authorities della quale cui fa parte anche l’Agenzia italiana del farmaco Aifa, in una dichiarazione congiunta i cui punti chiave sono stati diffusi dall’Agenzia europea del farmaco Ema, che l’ha approvata e sottoscritta.

“Sui social media – avvertono le agenzie – sono circolate false affermazioni secondo cui i vaccini COVID-19 sono responsabili dell’eccesso di morti durante la pandemia” di Sars-CoV-2. A questo proposito, nella dichiarazione si sottolinea “la mancanza di prove per dimostrare che i vaccini anti-COVID stanno causando un eccesso di mortalità. Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo – si legge – incoraggiano le persone a informarsi presso fonti attendibili come operatori sanitari, organismi scientifici e autorità regolatorie”

“I vaccini anti-COVID riducono l’impatto del Long COVID”, secondo quanto indicano “diversi studi su dati dal mondo reale”. Al contrario, “dall’ampia serie di informazioni in possesso delle autorità regolatorie internazionali non emerge alcun segnale di sicurezza che suggerisca come la sindrome” post-infezione da Sars-CoV-2 “sia un possibile effetto collaterale della vaccinazione COVID-19”. Lo precisano gli enti regolatori riuniti nell’Icmra, l’International Coalition of Medicines Regulatory Authorities di cui fa parte anche l’Agenzia italiana del farmaco Aifa. I punti chiave della dichiarazione congiunta sono stati diffusi dall’Agenzia europea del farmaco Ema, che l’ha approvata e sottoscritta.