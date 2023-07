Covid, Schillaci: “Questione di giorni stop all’isolamento dei positivi”

MeteoWeb

“E’ una questione di giorni la rimozione dell’isolamento per le persone positive al COVID”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine del Congresso della Federazione medico sportiva italiana (Fmsi) che si inaugura oggi a Roma. “Ora abbiamo il nuovo direttore della Prevenzione e ci stiamo lavorando”, ha aggiunto in riferimento alla nomina di Francesco Vaia, ex Dg dell’Inmi Spallanzani di Roma.