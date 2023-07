Cremor tartaro: cos’è, proprietà e utilizzi in cucina

MeteoWeb

Il cremor tartaro, noto anche come bitartrato di potassio, è un prodotto di origine naturale utilizzato principalmente in cucina e nella preparazione di dolci. È una polvere bianca cristallina derivata dalla fermentazione dell’uva, in particolare durante la produzione del vino. Viene spesso utilizzato come agente lievitante e stabilizzante per le preparazioni culinarie. Aggiunto agli impasti per dolci o alle creme, aiuta ad ottenere una consistenza più soffice e leggera. Inoltre, tra gli altri usi, può aiutare a stabilizzare le meringhe, impedendo loro di collassare e mantenendo una consistenza croccante.

Alcuni sostengono che il cremor tartaro abbia benefici per la salute, come la capacità di ridurre l’acidità nel corpo e di favorire la digestione. Tuttavia, va sottolineato che non esistono prove scientifiche significative a supporto.

Scopriamo dunque in dettaglio tutte le caratteristiche di questo prodotto, tutte le proprietà e gli utilizzi in cucina.

Cos’è il cremor tartaro

Il cremor tartaro, noto anche come bitartrato di potassio, è un composto chimico in polvere bianca cristallina. Viene ottenuto come sottoprodotto naturale del processo di fermentazione dell’uva, in particolare durante la produzione del vino. Durante la fermentazione, l’acido tartarico presente nell’uva si combina con il potassio formando cristalli di cremor tartaro che si depositano sul fondo dei tini. Questi cristalli vengono quindi raccolti, purificati e macinati per ottenere la polvere fine di cremor tartaro.

Per produrre cremor tartaro di alta qualità, i cristalli vengono solitamente sottoposti a un processo di filtrazione e raffinazione per rimuovere eventuali impurità. Il risultato è una polvere bianca pura che viene utilizzata in cucina come agente lievitante e stabilizzante per dolci e creme.

Perché si chiama così?

Il termine “cremor tartaro” deriva dalla combinazione di due parole: “cremor” è una parola latina che significa “crema” o “strato cremoso”, mentre “tartaro” fa riferimento all’acido tartarico, il composto chimico principale presente in questo prodotto. L’acido tartarico, a sua volta, prende il nome dal termine “tartaro” che indica il sedimento che si forma all’interno delle botti durante la produzione del vino. Questo sedimento, composto principalmente da cristalli di bitartrato di potassio, è conosciuto come “tartaro di vino”.

In sostanza, il nome “cremor tartaro” è una combinazione di parole che descrivono sia l’aspetto cremoso del prodotto, sia la sua origine e composizione legate all’acido tartarico e al sedimento presente nel processo di vinificazione.

A cosa serve il cremor tartaro

Il cremor tartaro vanta diverse applicazioni culinarie. Ecco alcuni esempi:

Agente lievitante : viene spesso utilizzato come agente lievitante nei dolci. Quando combinato con bicarbonato di sodio e attivato da un liquido acido, come il succo di limone o l’aceto, produce anidride carbonica, che fa lievitare l’impasto e conferisce leggerezza e sofficità ai prodotti da forno;

: viene spesso utilizzato come agente lievitante nei dolci. Quando combinato con bicarbonato di sodio e attivato da un liquido acido, come il succo di limone o l’aceto, produce anidride carbonica, che fa lievitare l’impasto e conferisce leggerezza e sofficità ai prodotti da forno; Stabilizzante per meringhe : viene aggiunto alle meringhe per stabilizzarle e prevenire il collasso durante la cottura. Aiuta a mantenere una consistenza croccante all’esterno e soffice all’interno;

: viene aggiunto alle meringhe per stabilizzarle e prevenire il collasso durante la cottura. Aiuta a mantenere una consistenza croccante all’esterno e soffice all’interno; Anticristallizzante per lo zucchero: aggiungerlo allo zucchero può impedire la formazione di cristalli indesiderati;

per lo zucchero: aggiungerlo allo zucchero può impedire la formazione di cristalli indesiderati; Controllo dell’ acidità : può essere utilizzato per regolare l’acidità nelle preparazioni culinarie, come nel caso della preparazione di sciroppi, gelatine o confetture;

: può essere utilizzato per regolare l’acidità nelle preparazioni culinarie, come nel caso della preparazione di sciroppi, gelatine o confetture; Emulsionante: in alcune ricette viene utilizzato come emulsionante per aiutare a stabilizzare le salse o impedire la separazione degli ingredienti.

Come utilizzarlo

Ecco una semplice ricetta con il cremor tartaro:

Biscotti al Cremor Tartaro

Ingredienti:

200 g di farina

120 g di burro a temperatura ambiente

100 g di zucchero

1 uovo

1 cucchiaino di cremor tartaro

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Pizzico di sale

Istruzioni: preriscaldate il forno a 180°C e foderate una teglia con carta da forno. In una ciotola, mescolate la farina, il cremor tartaro, il bicarbonato di sodio e il sale. In un’altra ciotola, sbattete il burro ammorbidito e lo zucchero fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiungete l’uovo e l’estratto di vaniglia, e continuate a mescolare fino a incorporare bene gli ingredienti. Aggiungete gradualmente gli ingredienti secchi nella ciotola degli ingredienti umidi e mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo. Prendete piccole porzioni di impasto e formate delle palline con le mani. Disponete le palline sulla teglia, lasciando spazio sufficiente tra di loro. Schiacciate leggermente le palline con il fondo di un bicchiere o una forchetta. Infornate i biscotti per circa 10-12 minuti o finché non sono leggermente dorati sui bordi. Sfornate i biscotti e lasciateli raffreddare sulla teglia per alcuni minuti, poi trasferiteli su una griglia per raffreddare completamente. Potete personalizzare i biscotti aggiungendo gocce di cioccolato, frutta secca o altri ingredienti a piacimento.

Benefici e controindicazioni per la salute

Il cremor tartaro viene utilizzato principalmente in cucina e ha scopi culinari specifici, senza effetti significativi sulla salute se consumato in quantità normali. Il consumo di questo prodotto è generalmente considerato sicuro se utilizzato come ingrediente alimentare nelle dosi previste. Tuttavia, è importante notare che non ci sono prove scientifiche concrete a sostegno di molti dei benefici attribuiti al cremor tartaro.

In dettaglio, non ci sono prove scientifiche significative a sostegno di benefici specifici per la salute derivanti dal consumo di questo prodotto. Gli effetti sull’organismo non sono stati ampiamente studiati o confermati. Alcune persone sostengono che possa contribuire a ridurre l’acidità nel corpo e favorire la digestione. Tuttavia, non esistono evidenze scientifiche a supporto.

È importante notare che si tratta principalmente un ingrediente culinario e la sua sicurezza è stata stabilita in riferimento a dosi normali di consumo alimentare.

Per quanto riguarda invece eventuali controindicazioni, ci sono alcuni elementi da considerare:

Allergie o sensibilità : alcune persone potrebbero essere allergiche o sensibili. È sempre consigliabile leggere attentamente le etichette degli ingredienti e consultare un medico in caso di dubbi o reazioni avverse;

o : alcune persone potrebbero essere allergiche o sensibili. È sempre consigliabile leggere attentamente le etichette degli ingredienti e consultare un medico in caso di dubbi o reazioni avverse; Assunzione eccessiva di potassio : il cremor tartaro è una fonte di potassio. Chi segue una dieta a basso contenuto di potassio o ha problemi renali dovrebbe limitarne l’assunzione o consultare un medico per avere ulteriori informazioni in merito;

: il cremor tartaro è una fonte di potassio. Chi segue una dieta a basso contenuto di potassio o ha problemi renali dovrebbe limitarne l’assunzione o consultare un medico per avere ulteriori informazioni in merito; Interazioni farmacologiche: può interagire con alcuni farmaci, come i diuretici o gli anticoagulanti. È consigliabile consultare un medico prima di utilizzarlo se si assumono farmaci.

È sempre importante fare riferimento a fonti affidabili e consultare un medico per avere informazioni specifiche e personalizzate sulle possibili interazioni o controindicazioni del cremor tartaro in relazione alla propria situazione individuale.

Dove si compra il cremor tartaro

Il cremor tartaro può essere acquistato in negozi di alimentari, supermercati, negozi specializzati in articoli per la cucina e online. Si può trovare nella sezione degli ingredienti per la preparazione dei dolci o vicino ai lieviti nei supermercati. I negozi specializzati in articoli per la cucina spesso offrono una vasta selezione di ingredienti per la preparazione dei dolci. Inoltre, si può trovare in numerosi negozi online dedicati alla vendita di prodotti alimentari e piattaforme di e-commerce.

Una storia antica

La storia del cremor tartaro risale a migliaia di anni fa. Si ritiene che sia stato scoperto per la prima volta dagli antichi babilonesi intorno al 4000 a.C. L’uso del cremor tartaro si è diffuso poi in diverse culture e civiltà lungo i secoli. I greci e i romani conoscevano le proprietà del cremor tartaro e lo utilizzavano sia come ingrediente in cucina che come rimedio medicinale. Durante il Medioevo, il cremor tartaro era ampiamente utilizzato in Europa per la preparazione di dolci e bevande, come ad esempio la limonata.

La sua importanza nella cucina è rimasta costante nel corso del tempo. Nel XVIII secolo, il cremor tartaro è divenuto un ingrediente fondamentale nella preparazione di meringhe e dei dolci. Inoltre, è stato utilizzato come agente lievitante in combinazione con bicarbonato di sodio per ottenere la reazione di produzione di anidride carbonica.

Oggi, il cremor tartaro è ancora ampiamente utilizzato in cucina. La sua storialo ha reso un ingrediente versatile e apprezzato nella gastronomia di molte culture.