Croazia: pompieri in azione per incendi in area Dubrovnik

A causa di un incendio scoppiato nella storica città meridionale di Dubrovnik (Ragusa), in Croazia, sono stati impiegati decine di vigili del fuoco con aerei anti-incendio inviati nell’area per contenere i roghi. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’incendio vicino a Dubrovnik ha avuto come focolaio un’area a 12 km dalla famosa città medievale, nel comune di Zupa Dubrovacka. L’incendio è scoppiato nella tarda serata di lunedì. Circa 130 vigili del fuoco sono sa, tati impiegati per contenere le fiamme alimentate martedì dal forte vento. I media locali hanno riferito che l’incendio ha anche innescato l’esplosione di mine antiuomo nell’area.