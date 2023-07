Croazia: si riattiva incendio in Dalmazia domato venerdì scorso

MeteoWeb

In Croazia si è riattivato questa mattina l’incendio nei pressi di Sebenico, in Dalmazia, che era stato domato con grandi sforzi venerdì scorso. Secondo quanto reso noto dai media nella più recente opera di spegnimento sono impiegati tre Canadair e oltre 40 vigili del fuoco intervenuti in forze da tutta la zona. Un vasto incendio aveva interessato nei giorni scorsi nei dintorni di Grebastica, presso Sebenico, circa seicento ettari di boschi e macchia mediterranea, minacciando da vicino anche piccoli villaggi.

Almeno cinque case erano andate distrutte dalle fiamme, che avevano mandato in fumo anche una decina di auto. Nelle operazioni di spegnimento erano rimasti lievemente feriti cinque vigili del fuoco. Ad alimentare gli incendi sono anche le alte temperature che interessano in questo periodo ugualmente i Balcani al pari del resto d’Europa. Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro sono in una morsa di caldo torrido con temperature che arrivano a sfiorare i 40°C.