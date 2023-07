Croazia: vasto incendio in Dalmazia, almeno due feriti

MeteoWeb

Un vasto incendio sta divorando da stamane boschi, case e automobili nei intorni del villaggio di Grebaštica, 10 km da Sebenico (Šibenik), in Dalmazia, ed ha costretto la popolazione locale all’evacuazione. L’incendio ha iniziato ad espandersi oggi in mattinata e alimentato dal forte vento ha presto raggiunto alcuni piccoli centri abitati. Nelle operazioni di spegnimento sono impegnate quasi tutte le forze aeree disponibili in Croazia: cinque Canadair,i tre Air Tractor, supportati sul posto da 160 vigili del fuoco con 55 autopompe.

Finora è stato confermato che due persone sono rimaste lievemente ferite. Inoltre, sono bruciate due case e almeno cinque automobili. L’area non è densamente popolata, ma alcune decine di persone sono state evacuate. L’incendio non è ancora stato domato, e sul luogo è atteso in serata il ministro degli Interni, Davor Božinović