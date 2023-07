Crollo della diga di Kakhovka: a rischio la stagione balneare in Bulgaria

MeteoWeb

Il turismo sta avendo un brusco calo in Bulgaria per la minaccia di inquinamento a seguito della distruzione della diga ucraina di Kakhovka. Tuttavia, gli esperti ritengono che le cause siano ben altre: inflazione, scarse infrastrutture e servizi insufficienti. Ma secondo le autorità la minaccia di inquinamento in seguito alla distruzione della diga ucraina di Kakhovka non sarebbe reale affermando che il litorale bulgaro del Mar Nero sia privo di contaminazioni.

“Garantiamo che i risultati dei campioni prelevati finora sulla costa settentrionale del Mar Nero non mostrano eccessi. Da giugno dell’anno scorso non ci sono stati aumenti di questo tipo“, ha affermato Yavor Dimitrov, autorità idrica della Direzione del Bacino. “I turisti che hanno rinunciato alle vacanze sulla nostra costa per paura dell’inquinamento non sono molti“, ha affermato Dimitrov. “Quelli che hanno rinunciato per altri motivi, invece, sono molti“.

Il crollo della diga di Kakhovka e la stagione balneare in Bulgaria

Il Comitato europeo delle associazioni delle agenzie di viaggio ha reso noto che la stagione è insolitamente debole per questo periodo dell’anno. Il motivo è l’accumularsi di molte circostanze: infrastrutture scarse, servizi insufficienti, maltempo e, naturalmente, un’inflazione elevata che porta a prezzi gonfiati.

“Quando accadono queste cose cerchiamo la colpa al di fuori di noi“, ha dichiarato Daniela Stoeva del Comitato europeo delle associazioni delle agenzie di viaggio. “Alla fine sono i business dover generare un flusso quando si tratta di turismo“. La distruzione della diga di Kakhovka il 6 giugno scorso è un grave disastro ecologico che secondo gli esperti avrà un impatto ambientale anche oltre i confini marittimi dell’Ucraina. Al momento non è facile stimare l’impatto che potrebbe avere su paesi come la Bulgaria e la Romania.

Secondo Kyiv la diga sarebbe stata distrutta come atto di sabotaggio russo per frenare l’avanzata della controffensiva ucraina nella regione. Il governo ucraino ha stimato che circa 10mila ettari di terreni agricoli siano ancora sott’acqua. Allo stesso tempo il fondo dell’invaso svuotato si è trasformato in un deserto. Secondo le autorità ci vorranno decenni per un ritorno alla normalità.