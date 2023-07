Dramma in Grecia, crolla ponte vicino Patrasso: morti e feriti, diverse persone intrappolate sotto le macerie | LIVE

MeteoWeb

Dramma in Grecia: un ponte in costruzione è crollato oggi nell’Ovest del Paese, vicino alla città di Patrasso. Secondo quanto riferiscono i soccorritori, ci sono persone intrappolate sotto le macerie. “Possiamo confermare che il ponte è crollato. Stiamo operando sul posto. Ci sono persone intrappolate ma non conosciamo il numero esatto,” hanno dichiarato i vigili del fuoco.

Al momento il bilancio provvisorio è di un morto, 2 dispersi e 5 feriti: lo riferisce il quotidiano Kathimerini, secondo cui erano in corso lavori di ristrutturazione al ponte, iniziati nel 2021 dopo che erano emersi problemi sulla sua idoneità statica.

Grecia, ponte crolla vicino Patrasso