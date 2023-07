Da sindaci ‘fumata bianca’ per il rigassificatore a Vado

MeteoWeb

I sindaci del Savonese hanno manifestato la loro disponibilità ad accogliere un rigassificatore della Snam nel Mar Ligure, a 4 km dalla costa di Vado, in un’area considerata da sempre ‘industriale’. La posizione degli amministratori comunali e del presidente della Provincia è emersa al termine di un incontro che si è tenuto in Regione con il commissario per l’opera, il presidente della Liguria Giovanni Toti.

“È stato un incontro fondamentale per far partire un percorso di condivisione – commenta il sindaco di Vado Monica Giuliano – l’impianto è offshore e per noi è fondamentale che sia a 4 km dalla costa, rigenererà le tubazioni della vecchia centrale a carbone lungo l’asse Vado-Val Bormida”.

Nessuno degli intervenuti ha posto pregiudiziali sulla sicurezza dell’impianto che nella parte terrestre utilizzerà anche le tubature della centrale a carbone Tirreno Power. “Abbiamo illustrato ai sindaci le linee essenziali del progetto che porterà a realizzare anche opere strategiche attese da tempo dai porti di Savona e Vado”, ha detto Toti.