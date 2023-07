Disastrosa frana in Colombia, il bilancio sale a 26 morti e 3 dispersi

MeteoWeb

Continua ad aggravarsi il già drammatico bilancio della disastrosa frana verificatasi in Colombia, nelle prime ore della mattina di martedì, nella città di Quetame, nel dipartimento di Cundinamarca: sono saliti a 26 i corpi senza vita recuperati, il nuovo bollettino è stato diramato dal governatore della regione, Nicolas Garcia, che ha aggiunto che si stanno cercando ancora 3 persone. “La ricerca delle persone scomparse è terminata per oggi. Abbiamo trovato altri 5 corpi per un totale di 26. Domani avremo il compito di trovare le 2 persone ancora disperse,” ha dichiarato Garcia.

Ieri oltre 100 famiglie di Quetame, che vivevano tra i fiumi Nero e Contador, sono state evacuate a causa del rischio di un’altra possibile frana. I soccorsi sono proseguiti senza sosta nelle ultime 24 ore nonostante il perdurare delle condizioni meteo avverse. L’esondazione dei due fiumi, causata da forti piogge, ha spazzato via parte della frazione di Naranjal, situata nella zona rurale di Quetame.