Drammatico incendio nella notte a Reggio Calabria, evacuazioni in corso | LIVE

MeteoWeb

E’ una notte drammatica a Reggio Calabria per il caldo esagerato e una serie di incendi che interessano, come ogni anno nel periodo più caldo dell’estate, tutta la provincia reggina. In piena notte abbiamo ben +34°C nella città calabrese dello Stretto, e un incendio molto grosso sta interessando la zona jonica dell’hinterland cittadino, a Riace, nei pressi di Capo d’Armi, tra Saline Joniche e Lazzaro.

L’incendio è scoppiato nella mattinata, ma è rimasto fuori controllo e in serata è degenerato. Sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco che però non riescono a domarlo. Le fiamme stanno lambendo alcune abitazioni: diverse sono già state evacuate. Scene di panico sul posto.

Reggio Calabria, drammatico incendio a Riace (Capo d'Armi): le immagini nella notte