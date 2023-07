MeteoWeb

In Piemonte, a super cella temporalesca che ha sorvolato quest’oggi il Novarese ha provocato stamattina a Fara Novarese un’eccezionale grandinata con chicchi di grandine più grandi di una noce, come si può vedere nel video. Le foto mostrano la grandinata a Carpignano Sesia (NO) e a Mottalciata (BI), dove la grandine ha raggiunto i 2-4 cm di diametro.

Foto



