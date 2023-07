Ecoattivisti imbrattano lo yacht di una multimilionaria a Ibiza

MeteoWeb

Nuova azione vandalica di protesta messa a segno da due ecoattivisti del gruppo Futuro Vegetal contro l’inazione delle istituzioni davanti alla crisi climatica: domenica hanno imbrattato un super yacht ancorato nel porto di Ibiza, riferiscono i media iberici. Il maxi yacht Kaos è di proprietà della multimilionaria Nancy Walton, ereditiera della compagnia Walmart, secondo fonti citate dall’agenzia Efe.

Intorno alle 9, i due attivisti si sono serviti di estintori per imbrattare di vernice rossa e nera l’imbarcazione attraccata nel porto. Sono poi stati posti in stato di fermo dalla Guardia Civil. L’azione, secondo quanto ha segnalato Futuro Vegetal in una nota, pone fine alla campagna ‘Jets and Yachts, the party is over’ (Jets e Yachts, la festa è finita) indetta dall’organizzazione Extintion Rebellion per reclamare il divieto di voli privati e la fine delle emissioni provocate dai mezzi di trasporto privati.

Quella di ieri è stata la seconda azione in pochi giorni, seguita al danneggiamento con la vernice di un jet privato nell’aeroporto dell’isola delle Baleari. All’inizio di luglio, attivisti di Extintion Rebellion avevano chiuso le buche di 10 campi di golf in tutta la Spagna per protestare contro l’uso dell’acqua a scopo ricreativo durante una delle peggiori siccità registrate nella penisola iberica.