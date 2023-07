Ecologisti imbrattano il ritratto di re Carlo in Scozia, 2 arresti

MeteoWeb

Due giovani ecologisti sono stati arrestati con l’accusa di vandalismo per aver imbrattato con una vernice rosa un dipinto raffigurante re Carlo III alla Portrait Gallery of Scotland di Edimburgo in una nuova azione di protesta ambientalista. Si tratta di due componenti dell’organizzazione ‘This is Rigged’, che si oppone ai progetti riguardanti lo sfruttamento dei combustibili fossili in Scozia, nazione del Regno Unito ricca di giacimenti di gas e petrolio. Oltre a spruzzare la vernice sul ritratto del sovrano realizzato dall’artista Victoria Crowe nel 2018 hanno lasciato la scritta “il popolo è più potente di un signore”.

I due attivisti, come avviene di solito in questo tipo di proteste, si sono poi incollati al muro in attesa dell’arrivo degli agenti di polizia. L’organizzazione ecologista negli ultimi tempi ha preso di mira in più occasioni le sedute del Parlamento di Edimburgo, interrompendole, ma anche i simboli della storia scozzese, rompendo la teca di vetro che contiene la spada del condottiero William Wallace.