Un elicottero precipita in Alaska, nessun sopravvissuto

Un elicottero che trasportava un pilota e tre dipendenti statali si è schiantato in un lago poco profondo nella regione del North Slope dell’Alaska, e purtroppo non c’è stato alcun sopravvissuto, come riferiscono le autorità locali. L’elicottero era stato noleggiato dal Dipartimento delle risorse naturali dell’Alaska, come ha reso noto lo stesso dipartimento in una nota. Il velivolo trasportava tre dipendenti della Divisione di rilevamento geologico e geofisico che stavano conducendo lavori sul campo.

Una squadra di ricerca e salvataggio di North Slope Borough ha trovato detriti che corrispondevano alla descrizione dell’elicottero dopo la segnalazione della sua scomparsa, ma nessun corpo è stato visto o recuperato, come ha affermato D.J. Fauske, direttore del governo e degli affari esteri del distretto, all’Associated Press. Il relitto è stato trovato in un lago poco profondo vicino a Wainwright, a circa 50 miglia da sud a sud-ovest di Utqiagvik, la città più settentrionale degli Stati Uniti, precedentemente nota come Barrow.