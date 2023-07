Elicottero si schianta sul Monte Rosa: passeggeri illesi

MeteoWeb

Un elicottero della compagnia aerea elvetica Air Zermatt si è schiantato questa mattina sul Monte Rosa, in Alta Valsesia, nel tragitto tra i rifugi di alta quota (Capanna Gnifetti e Regina Margherita) nel territorio del Comune di Alagna Valsesia. I soccorritori stanno raggiungendo il luogo dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, sul velivolo erano presenti 5 persone compreso il pilota. Sarebbero tutti illesi. L’incidente è avvenuto in una zona che non è deputata al decollo e all’atterraggio di elicotteri e le cause di quanto avvenuto dovranno essere accertate. Visto il numero di persone a bordo, è possibile che in quel momento il velivolo fosse impegnato in un’attività di volo panoramico o turistico.

La “Margherita” è il rifugio più alto d’Europa: si trova a quota 4554 metri e ospita anche un importante laboratorio per la ricerca scientifica. La Capanna è dedicata alla regina Margherita di Savoia che vi pernottò nel 1893, anno dell’inaugurazione. Il rifugio Gnifetti si trova invece sulla testata del bacino glaciale del Lys, a 3647 metri, ed è uno storico punto d’appoggio per le salite più impegnative.