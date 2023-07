Elicottero si schianta in Nepal, 6 morti

MeteoWeb

Un elicottero turistico si è schiantato in Nepal, e 6 persone sono morte nell’incidente: lo hanno confermato le autorità locali. A bordo erano presenti 5 turisti messicani e il pilota nepalese. L’elicottero era stato dato per disperso in precedenza dalla compagnia Manang Air. Il velivolo era decollato da Surke, vicino a Lukla, nella regione dell’Everest, con destinazione Kathmandu, ma i contatti sono stati persi dieci minuti dopo la partenza.