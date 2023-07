Elicrisio: un tesoro nascosto nella cucina salutare

MeteoWeb

L’elicrisio (Helichrysum italicum), conosciuto anche come “immortelle” o “fiore d’oro”, è una pianta originaria delle regioni mediterranee. Caratterizzata da splendidi fiori gialli e un aroma delicato, questa pianta è apprezzata non solo per la sua bellezza, ma anche per le sue proprietà terapeutiche. L’elicrisio infatti contiene composti con potenti proprietà antinfiammatorie, che possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo e alleviare sintomi come il dolore e il gonfiore.

Non solo, grazie alla presenza di antiossidanti, l’elicrisio aiuta a combattere lo stress ossidativo e a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi, che sono associati all’invecchiamento e a varie malattie. Viene spesso utilizzato in prodotti per la cura della pelle grazie alle sue proprietà lenitive, rigeneranti e protettive. Può contribuire a migliorare l’aspetto della pelle, ridurre le irritazioni e favorire la guarigione delle ferite.

Benefici per il sistema respiratorio: L’elicrisio può essere utile nel trattamento dei disturbi respiratori, come la tosse e il raffreddore. Ha azione espettorante e può aiutare a liberare le vie respiratorie e lenire l’irritazione. Supporto per il sistema digestivo: L’elicrisio può favorire la digestione e aiutare a ridurre i disturbi gastrointestinali come la sensazione di pesantezza, il gonfiore e la flatulenza.

Utilizzi dell’ Elicrisio in Cucina

L’elicrisio non viene comunemente utilizzato in cucina, ma le sue foglie possono essere aggiunte come aroma alle preparazioni culinarie. È importante notare che l’uso culinario dell’elicrisio è più comune in alcune tradizioni regionali, quindi potrebbe non essere facilmente reperibile in tutti i mercati. Ecco alcuni modi per utilizzare l’elicrisio in cucina:

Infuso di foglie

Le foglie di elicrisio possono essere utilizzate per preparare un infuso aromatico. Basta aggiungere alcune foglie in acqua calda e lasciare in infusione per qualche minuto. Si può gustare l’infuso da solo o con l’aggiunta di un po’ di miele per dolcificare.

Condimento per insalate

Le foglie di elicrisio possono essere tritate finemente e aggiunte alle insalate per dare un tocco di aroma fresco e leggermente amarognolo.

Salse e condimenti: L’elicrisio può essere utilizzato per preparare salse o condimenti per insaporire carni, pesce o verdure. Le foglie tritate possono essere miscelate con olio d’oliva, limone, aglio e altre erbe aromatiche per creare un condimento saporito.

Decorazione

I fiori di elicrisio possono essere utilizzati come decorazione per dolci, bevande o piatti principali. Aggiungono un tocco di colore e originalità alle preparazioni.