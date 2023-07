Elon Musk lancia xAI, la sua alternativa all’IA di ChatGpt

MeteoWeb

Elon Musk, il fondatore di Tesla, ha lasciato intendere per mesi di voler costruire un’alternativa alla popolare chatbot di intelligenza artificiale ChatGPT. Mercoledì il proprietario di Twitter e SpaceX ha annunciato la formazione di una nuova compagnia chiamata xAI, il cui obiettivo è “comprendere la vera natura dell’universo.” Il team della nuova azienda sarà guidato da Musk e composto da dirigenti che hanno precedentemente lavorato in un’ampia gamma di compagnie all’avanguardia nell’intelligenza artificiale, tra cui DeepMind di Google, Microsoft e la stessa Tesla, nonché accademici e istituzioni come l’Università di Toronto.

L’azienda X.AI è stata costituita in marzo, secondo un deposito dello stato del Nevada. Ad aprile, il Financial Times ha riferito che Musk stava discutendo con gli investitori di Tesla e Space Exploration Technologies sul finanziamento di una startup di intelligenza artificiale, mentre il miliardario acquistava migliaia di processori da Nvidia per il nuovo progetto. Nonostante questi piani, Musk si è unito ad un gruppo di ricercatori e leader del settore tecnologico che, in una lettera aperta, nei mesi scorsi aveva chiesto agli sviluppatori di sospendere l’addestramento di modelli potenti di intelligenza artificiale