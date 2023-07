Emergenza idrica nel nord Sardegna, servizio di autobotti a Castelsardo

MeteoWeb

Da domani Abbanoa garantirà il servizio sostitutivo con le autobotti a Castelsardo: i mezzi saranno a disposizione dalle 8.30 alle 19.30 in piazza La Pianedda nel centro abitato e in Corso Italia nella frazione di Lu Bagnu. Il servizio è stato programmato con il Comune per far fronte alla chiusura dell’erogazione a seguito dell’intervento dell’Enas sull’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce i potabilizzatori di Abbanoa con le acque grezze dell’invaso di Santa Maria Coghinas.

Mentre per Sassari e Porto Torres le chiusure saranno più contenute grazie all’attivazione dei collegamenti secondari tra l’invaso del Cuga e il potabilizzatore di Truncu Reale, per quanto riguarda il potabilizzatore di Castelsardo non sono disponibili forniture d’emergenza. Per questo motivo sarà il centro che subirà una chiusura dell’erogazione più lunga: dalle 6 della mattina di domani fino alle 8 della mattina di mercoledì. Nel Comune di Tergu, alimentato anch’esso dal potabilizzatore di Castelsardo, sarà attiva un’integrazione dai pozzi locali.