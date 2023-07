Emilia Romagna, Bonaccini: “Non chiederemo proroga per il commissariamento”

MeteoWeb

“Sono ancora commissario straordinario alla ricostruzione post TERREMOTO ma a fine anno non chiederemo proroghe, perché quella ricostruzione per fortuna è finita”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenendo alla manifestazione organizzata dal Pd a Napoli sul tema dell’autonomia differenziata. “Quella di 11 anni fa – ha ricordato Bonaccini – è stata la seconda devastazione più grande come quantità di danni. In 11 anni abbiamo ricostruito praticamente tutto”.

“Undici anni fa – ha ricordato Bonaccini – due terremoti squassarono l’Emilia, la seconda devastazione più grande come quantità di danni dopo quella dell’Irpinia nell’80. In 11 anni abbiamo ricostruito praticamente tutto, Dove si produceva l’1,9% del Pil italiano da qualche anno si produce il 2,5%. Più imprese, più posti di lavoro, nelle casse dello Stato i 6 Governi precedenti ci hanno garantito tutte le risorse che servivano ma sono tornati nell’erario indietro con gli interessi. Oggi abbiamo 9 miliardi di euro di danni, noi ci metteremo tutto quello che serve ma abbiamo bisogno del Governo, dello Stato, dell’Europa. Ho apprezzato che da parte del Pd questa cifra istituzionale sia stata messa in campo”.