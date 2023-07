Emilia Romagna, la protezione Civile del Friuli Venezia Giulia presente fino al 15 luglio

MeteoWeb

“L’attivita’ che vede impegnata la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia nel recupero dei volumi patrimonio culturale della biblioteca vescovile di Forli’ ormai da un mese e’ stata fondamentale per mettere in sicurezza libri e documenti sommersi da fango e detriti. Nella giornata di ieri ci e’ stato chiesto un ulteriore sforzo: i nostri volontari di Pc e i nostri funzionari avrebbero dovuto terminare la loro opera a fine giugno. A fronte di questa nuova necessita’, abbiamo dato la nostra disponibilita’ a operare fino al 15 luglio per la salvaguardia della storia di questa città”. Lo comunica l’assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a seguito di una nuova istanza pervenuta da Roma, dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, attivato dalla Regione Emilia-Romagna.

“Una nuova colonna, la dodicesima, e’ pronta a partire domani mattina presto dalla sede di PcrFvg di Palmanova – specifica Riccardi -. Sara’ composta da un gruppo di volontari e da un funzionario gia’ allertati ieri e’ gia’ pronti. A loro va il mio ringraziamento per l’immediata disponibilita’ fornita in poche ore”. Fino a oggi sono oltre 40 i volontari e i funzionari di Protezione civile del Fvg che hanno prestato la loro opera per la pulizia e il recupero delle testimonianze storiche conservate nella biblioteca vescovile di Forli’. L’impegno in Romagna della Protezione civile Fvg si protrae da oltre un mese e mezzo con attivita’ che hanno interessato anche Predappio e Ravenna.