ENEA, Presidente Dialuce: “positivo intervento del Ministro Pichetto Fratin su risorse aggiuntive per il personale della ricerca”

“Ringrazio da parte mia e a nome di tutta l’ENEA il Ministro Pichetto Fratin per la nuova norma che prevede risorse aggiuntive per il personale di ricerca della nostra Agenzia. Un segnale importante per il mondo della ricerca italiana e la valorizzazione delle numerose professionalità che vi operano”. Così il Presidente dell’ENEA Gilberto Dialuce ha commentato l’approvazione in Commissione della Camera dell’emendamento governativo che ha stanziato 2,5 milioni di euro per valorizzare il contributo dei ricercatori ENEA e Ispra, tenuto conto, come ha ricordato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin, dell’expertise del personale stesso in relazione a molti degli obiettivi energetico-ambientali che il Paese è chiamato ad affrontare.

“La transizione ecologica ed energetica, l’attuazione del PNRR e il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione ci impongono di lavorare sinergicamente per raggiungere lo stesso traguardo: lo sviluppo economico del Paese all’insegna della sostenibilità. La mission di ENEA è proprio questa e i nostri ricercatori sono in prima linea per attuarla con sviluppi tecnologici e risultati concreti riconosciuti anche a livello internazionale, e per trasferirli al mondo produttivo. Sostenere e premiare la loro professionalità, come fa la norma approvata grazie all’impegno del Ministro, è un riconoscimento rilevante”, conclude Dialuce.