Energia nucleare: l’Etiopia ha firmato una roadmap con Rosatom sul suo uso pacifico

MeteoWeb

Una roadmap per la cooperazione bilaterale nell’uso pacifico dell’energia nucleare è stata firmata dall’azienda nucleare russa Rosatom e dal ministero etiopico per l’Innovazione e la Tecnologia a margine del summit Russia-Africa che si è tenuto a San Pietroburgo. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa russa Tass. “La roadmap definisce i passi specifici che le parti intraprenderanno nel 2023-2025 per esplorare le possibilità di costruire in Etiopia centrali nucleari di grande o piccola capacità, così come un Centro per la scienza e la tecnologia nucleare – ha fatto sapere in una nota Rosatom – le due parti intendono unire le forze per sviluppare l’infrastruttura nucleare nazionale dell’Etiopia, organizzare visite e seminari tecnici e tenere riunioni di gruppi di lavoro specializzati“. Il documento è stato sottoscritto dal capo di Rosatom, Alexei Likhachev, e dal ministro dell’Innovazione e della Tecnologia, Molla Belete.