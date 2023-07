Energia: risparmiati 10 miliardi di metri cubi di gas in otto mesi

MeteoWeb

In Italia sono stati risparmiati circa 10 miliardi di metri cubi di gas metano[1] in otto mesi (agosto 2022 – marzo 2023), pari al 18% in meno dei consumi medi dello stesso periodo negli ultimi 5 anni. Si tratta di un risparmio che supera di circa il 20% (circa 2 miliardi di m3) la riduzione di 8,2 miliardi di m3 fissata dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale. È quanto ha calcolato l’ENEA, che ha evidenziato anche una riduzione dei consumi in Italia leggermente superiore a quella della media UE (-17,7%).

Oltre a massimizzare la produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas, il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale[2] ha stabilito l’applicazione di alcuni provvedimenti per limitare il consumo di energia per il settore residenziale e terziario. Tra questi, ha previsto alcune misure amministrative di contenimento del riscaldamento (limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano) e una serie di misure comportamentali promosse con una campagna di sensibilizzazione realizzata da ENEA e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Attraverso questo insieme di azioni amministrative e comportamentali, alle quali ENEA ha fortemente contribuito, siamo riusciti non solo a centrare l’obiettivo fissato dal Piano ma a risparmiare un 20% in più di gas”, commenta Nicolandrea Calabrese, responsabile del Laboratorio ENEA di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano e autore dello studio insieme a Francesca Caffari. “A questo risultato – aggiunge – hanno contribuito anche le temperature miti della stagione invernale e le drastiche misure di contenimento adottate soprattutto dall’industria energivora”.

Tutti i Paesi UE hanno superato complessivamente gli obiettivi prefissati: nel periodo gennaio 2022 – marzo 2023 il consumo di gas è stato costantemente inferiore alla media 2017-2022 del periodo. Tra gennaio e luglio 2022, il consumo di gas naturale nell’UE è diminuito anche prima dell’obiettivo di riduzione del 15% del gas stabilito dal Consiglio europeo[3]. Tuttavia, le diminuzioni maggiori sono state registrate nella seconda parte del 2022, a partire dalla riduzione dei consumi del 14% ad agosto (-14,3% a settembre, -24,4% a ottobre, -25% a novembre e -12,3% a dicembre). Nel 2023 i consumi sono calati del 19% a gennaio, del 14,7% a febbraio e del 17,1%. a marzo.

[1] Dati Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230419-1

[2] Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale adottato dal Governo ha risposto al Regolamento UE 2022/1369 per la riduzione volontaria del 15% dei consumi di gas nel periodo compreso tra il 1° agosto 2022 e il 31 marzo 2023 (243 giorni), rispetto alla media degli stessi mesi dei cinque anni precedenti, adottato dal Consiglio europeo il 5 agosto 2022 per aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in Europa.

[3] Regolamento UE 2022/1369