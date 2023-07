Energie rinnovabili: così si spreca 1 trilione di milioni di dollari ogni anno

MeteoWeb

Nel maggio 2023, l’Agenzia internazionale per l’energia ha pubblicato un grande rapporto, di ben 141 pagine con il titolo “World Energy Investment 2023.” in cui era presente una sintesi separata chiamata “Panoramica e risultati chiave.” Il punto principale di questo Rapporto è quello di documentare e celebrare l’enorme oscillazione dell’ultimo decennio negli investimenti energetici mondiali, allontanando i combustibili fossili e nelle “rinnovabili“, in particolare l’energia eolica e l’energia solare.

Dal documento di sintesi si può leggere: “La ripresa dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-19 e la risposta alla crisi energetica globale hanno dato un impulso significativo agli investimenti nell’energia pulita. Confrontando le nostre stime per il 2023 con i dati per il 2021, gli investimenti annuali in energia pulita sono aumentati molto più velocemente degli investimenti in combustibili fossili in questo periodo (24% vs 15%). […] Stimiamo che nel 2023 saranno investiti in energia circa 2,8 trilioni di dollari.”

1.700 miliardi di dollari destinati all’energia rinnovabile

Nel documento di sintesi si legge ancora: “Più di 1.700 miliardi di dollari saranno destinati all’energia pulita, tra cui l’energia rinnovabile, l’energia nucleare, le reti di stoccaggio, i combustibili a basse emissioni, i miglioramenti dell’efficienza e le fonti rinnovabili per l’uso finale e l’elettrificazione. La parte restante, leggermente superiore a 1 trilione di dollari, è destinata alla fornitura e all’alimentazione di combustibili fossili“. L’AIE fornisce il seguente grafico per illustrare come gli investimenti in combustibili fossili e relative infrastrutture si siano ridotti dalla maggior parte degli investimenti energetici mondiali nel 2015 a ci sia una diminuzione nel 2023:

Ad essere onesti, non tutti i $ 1,7 trilioni di investimenti stimati nel 2023 in quello che chiamano “energia pulita” è in turbine eoliche e pannelli solari. Altri grafici rendono chiaro che la cifra 1,7 trilioni di dollari include altre cose come le griglie, lo stoccaggio, e anche l’energia nucleare. A quanto ammontano gli investimenti del 2023 destinati esclusivamente agli impianti eolici e solari per il settore dell’energia elettrica? Questo grafico metterebbe questa cifra a quasi 700 miliardi di dollari:

L’investimento per inserire l’energia eolica e l’energia solare al sistema di approvvigionamento elettrico

Nel frattempo, gran parte degli investimenti in ciò che chiamano “reti“, e tutti gli investimenti in stoccaggio, è stato fatta per accogliere l’aggiunta dell’energia eolica ed energia solare al sistema di approvvigionamento elettrico. A questo si aggiunge che la maggior parte degli investimenti di quasi 400 miliardi di dollari in “reti e stoccaggio” ai quasi 700 miliardi di dollari in “energie rinnovabili“, e si ottiene una cifra anche superiore a 1 trilione di dollari all’anno.

Tale importo è prossimo, o addirittura superiore, all’importo totale del precedente grafico degli investimenti in combustibili fossili in tutti i settori (non solo nella produzione di elettricità). E i massicci investimenti nelle energie rinnovabili sono in corso da un po’. Secondo il primo grafico di cui sopra, l’importo degli investimenti in “energia pulita” prima ha superato l’investimento in combustibili fossili nel 2016, e il divario si è ampliato notevolmente negli ultimi anni.

Ma la richiesta di combustibili fossili non accenna a calare

Quindi chiaramente i combustibili fossili devono dissolversi rapidamente dal quadro energetico mondiale. Vero? Non troverete la risposta in questo Rapporto AIE. Pertanto ci rivolgiamo a EI Statistica Review of World Energy, appena rilasciato il 26 giugno che contiene dati definitivi completi per la produzione e il consumo mondiali di energia nel 2022. Sembra che si prospetti un futuro roseo per l’energia solare e l’energia eolica.

Nel comunicato stampa si può leggere: “prosegue il forte sviluppo delle energie rinnovabili nel settore energetico, trainato dal solare e dall’eolico. Il 2022 ha visto il più grande aumento di sempre nella capacità di costruzione di energia eolica e solare. Insieme hanno raggiunto una quota record del 12% della produzione di energia, con il solare in crescita del 25% e il 13,5%. Ma la generazione di combustibili fossili non è diminuita“.

Gli impianti eolici e solari per la produzione di energia elettrica non tengono il passo con la crescita della domanda

La produzione globale di elettricità è aumentata del 2,3% nel 2022. In altre parole, i massicci investimenti in impianti eolici e solari per la produzione di energia elettrica non sono stati nemmeno sufficienti a tenere il passo con la crescita della domanda, e non ha spodestato neanche un po’ la produzione di combustibili fossili esistenti. Anche nel settore dell’elettricità, i combustibili fossili hanno continuato a crescere. Il settore dell’elettricità rappresenta solo circa un quarto del consumo di energia primaria.

Ecco il quadro generale:

La domanda di energia primaria nel 2022 è aumentata del 1,1%.

La produzione globale di elettricità è aumentata del 2,3% nel 2022.

Il consumo di combustibili fossili in percentuale dell’energia primaria è rimasto costante all’82%.

Le emissioni di biossido di carbonio derivanti dal consumo di energia, dai processi industriali, dalla combustione in torcia e dal metano (in termini di biossido di carbonio equivalente) hanno continuato a crescere fino a raggiungere il 39,3 GtCO 2 , con un aumento delle emissioni derivanti dal consumo energetico dello 0,9% al 34,4 GtCO 2 .

Quindi, in conclusione, $1 trilione all’anno, più o meno, investito in energia eolica e solare, definite “rinnovabili” più gli aggiornamenti della rete e dello stoccaggio di energia necessaria per accoglierli. E per questa enorme somma di denaro, la percentuale di energia primaria da combustibili fossili non si muove nemmeno di un decimo dell’1%. E, con l’aumento del consumo energetico mondiale, le emissioni di carbonio continuano ad aumentare. Il trilione di dollari è completamente sprecato.