Esce in veranda per bere un caffè e viene colpita da un meteorite

Una donna francese potrebbe essere diventata la seconda persona nota ad essere colpita da un meteorite, dopo che un minuscolo frammento sarebbe rimbalzato sul suo tetto e l’avrebbe colpita al petto, lasciandole piccoli lividi. La donna, che vive nella città di Schirmeck, nel Nord/Est della Francia, era sulla sua veranda e stava bevendo il suo caffè mattutino intorno alle 4 ora locale del 6 luglio quando ha sentito un forte “botto” provenire dal tetto e poi ha sentito qualcosa nelle costole, ha riferito il sito The Connexion.

Inizialmente, la donna pensava di essere stata colpita da un animale come un uccello o un pipistrello per poi scoprire una roccia delle dimensioni di un ciottolo ai suoi piedi. Ha portato il frammento, che pesa circa 50 grammi, a Thierry Rebmann, un consulente di geoscienze ed ex ricercatore di paleogeologia presso l’Università di Basilea, per un esame.

Il sassolino appariva simile a roccia vulcanica, ma mostrava segni di surriscaldamento nell’atmosfera. Era composto principalmente da ferro e silicio, che sono comuni nei meteoriti, ha dichiarato Rebmann a France Bleu Alsace. “Trovare un meteorite è raro, essere in contatto diretto e farlo cadere su di te dal cielo, è un caso quasi unico,” ha aggiunto. Tuttavia, alcuni esperti si sono chiesti se la roccia fosse effettivamente un meteorite, ha riferito France Bleu Alsace, sebbene nessuno di questi esperti sia stato nominato e le loro ragioni per dubitare delle scoperte di Rebmann non sono chiare. Rebmann ha suggerito che altri scienziati dovrebbero esaminare la roccia, poiché non è un esperto di meteoriti.

Quali sono le probabilità di essere colpiti da un meteorite

Le probabilità di essere colpiti direttamente da un meteorite sono astronomicamente scarse. Diverse migliaia probabilmente colpiscono la Terra ogni anno, ma la maggior parte di questi passa inosservata perché colpisce l’oceano, cade in aree disabitate o è estremamente piccola dopo che gran parte della sua massa è bruciata durante il passaggio nell’atmosfera. Le stime per le possibilità esatte di essere colpiti da un meteorite variano da circa 1 su 1,6 milioni a 1 su 840 milioni, in gran parte a causa dell’incertezza sul numero di meteoriti che colpiscono la Terra.

Fino ad ora, solo una persona è stata ufficialmente confermata come colpita da un meteorite. Nel 1954, Ann Hodges, una donna di Sylacauga, Alabama, è stata colpita da un meteorite di 3,9 kg che si schiantò contro il suo tetto e ha colpito la sua radio, per poi rimbalzare nella parte inferiore del suo busto mentre dormiva, secondo Smithsonian Magazine. Hodges è stata ricoverata in ospedale e ha sviluppato un gigantesco livido sul fianco, ma è sopravvissuta.