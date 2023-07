Escursionista cade per 50 metri alle Cascate di Fanes e muore

MeteoWeb

Una donna è morta per le ferite riportate nella caduta dal sentiero delle Cascate di Fanes, a Cortina d’Ampezzo (Belluno). L’escursionista italiana stava camminando in comitiva quando, all’altezza di una serie di serpentine che danno sul vuoto, ha messo male un piede, cadendo di lato e iniziando a ruzzolare per una cinquantina di metri tra le rocce fino al corso d’acqua sottostante. Scattato l’allarme, sul posto sono stati inviati l’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore e una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di finanza. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Recuperata la salma, è stata trasportata dall’eliambulanza fino a Fiames dove attendeva il carro funebre e il personale del Soccorso Alpino di Cortina.