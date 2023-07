Escursionisti bloccati sul Monte Bianco, recupero ancora impossibile

MeteoWeb

Il maltempo ha impedito per tutta la giornata all’elicottero del Soccorso alpino valdostano di alzarsi in volo e recuperare i due alpinisti estoni bloccati sulle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. L’allarme è stato dato questa mattina intorno alle 9, quando i due alpinisti hanno chiamato i soccorsi dicendo di essere stati sorpresi dal temporale e non riuscire a proseguire.

Si trovano su Punta Margherita, a 4.060 metri di quota. In contatto con l’operatore della Centrale unica del soccorso valdostana, hanno riferito di essere in buone condizioni fisiche e adeguatamente equipaggiati per poter attendere che le condizioni migliorino.