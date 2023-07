Escursionisti persi nella nebbia in valle Vigezzo, recuperati dal Soccorso Alpino

MeteoWeb

Si è concluso nella notte l’intervento di soccorso per 3 escursionisti che, sorpresi dalla nebbia, hanno perso l’orientamento nella zona della Bocchetta di Basagrana (Trontano) in valle Vigezzo. Alle operazioni hanno partecipato gli uomini della Stazione di Domodossola del Soccorso Alpino, Sagf e Vigili del Fuoco. Dopo avere vagato nella nebbia senza trovare il sentiero per tornare a valle, hanno allertato i soccorsi dopo il sopraggiungere dell’oscurità. Sono stati subito contattati telefonicamente: constatate le buone condizioni di salute, sono stati raggiunti e riaccompagnati a valle.