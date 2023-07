L’esperimento BTN-Neutron sulla ISS aiuterà a pianificare i voli interplanetari

MeteoWeb

Grazie alle operazioni sperimentali BTN-Neutron sulla ISS sarà possibile pianificare i voli interplanetari. Gli obiettivi dello studio includono:

▪️ costruire un modello fisico per la generazione di particelle cariche e neutre durante i brillamenti solari;

▪️ sviluppo di un modello fisico dell’albedo dei neutroni dell’atmosfera terrestre, tenendo conto delle condizioni eliofisiche e geofisiche, degli effetti di longitudine e latitudine del punto di misurazione, dell’ora del giorno, delle condizioni di illuminazione e dello stato dell’atmosfera;

▪️ creazione di un modello fisico del fondo di neutroni in prossimità della ISS in varie condizioni di volo, nonché registrazione di lampi gamma cosmici.

Dal 2007, il telescopio neutronico di bordo, installato dai cosmonauti sulla superficie esterna del modulo Zvezda, misura continuamente la componente neutronica del fondo di radiazione intorno alla stazione e la trasmette alla Terra. I cambiamenti vengono analizzati durante l’intero ciclo solare, che dura 11 anni. Uno dei risultati importanti dell’esperimento sono le mappe del rateo di dose equivalente di neutroni per l‘attività solare minima e massima, che consentono di stimare il contributo dei voli su varie parti della superficie terrestre alla dose media ricevuta dagli astronauti in un lungo periodo di tempo in orbita.