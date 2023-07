Esplosione in fabbrica fuochi d’artificio nel Napoletano, un disperso

MeteoWeb

Un’esplosione si è verificata all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio a Roccarainola, in provincia di Napoli. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Nola. La fabbrica si trova in un’area isolata, in località Gargani nel comune di Roccarainola. La deflagrazione è stata avvertita in una vasta zona. Un’alta colonna di fumo è visibile per km. Manca all’appello un operaio. Sono in corso di accertamento le dinamiche di quanto accaduto.