Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in Thailandia: almeno 9 morti e 115 feriti | FOTO

Almeno 9 persone sono morte e altre 115 sono rimaste ferite nell’esplosione di un magazzino di fuochi d’artificio in Thailandia. Lo riferisce un alto funzionario. L’esplosione si è verificata nella città di Sungai Kolok, nella provincia meridionale di Narathiwat, al confine con la Malesia. I filmati sui media locali hanno mostrato una enorme nuvola di fumo che si alzava nell’aria e numerosi negozi, case e veicoli gravemente danneggiati dalla forza dell’esplosione, alcuni in fiamme e altri con i tetti spazzati via. L’emittente Thai Pbs ha riferito che ben 500 case sono state danneggiate dall’esplosione.

In base alle prime indagini, l’esplosione sarebbe stata causata da un lavoro di saldatura durante la costruzione dell’edificio. “Un magazzino contenente petardi a Sungai Kolok è esploso questo pomeriggio, l’ultimo bilancio è di 9 morti e 115 feriti”, ha detto il governatore di Narathiwat Sanan Pongaksorn. “L’incendio è ora sotto controllo. Le indagini preliminari suggeriscono che la causa sia un errore tecnico durante il processo di saldatura dell’acciaio poiché l’edificio è in costruzione”.