Esplosione su piattaforma di estrazione di gas in Messico: 2 morti | FOTO

MeteoWeb

Un incendio in un impianto di estrazione di gas di Petróleos Mexicanos (Pemex) nel Golfo del Messico, ha provocato 2 morti e un disperso, ha riferito la compagnia di stato ieri. In precedenza, 4 imbarcazioni erano state inviate per gestire il rogo scoppiato alle 05:25 ora locale sulla piattaforma di collegamento Nohoch-A e successivamente esteso su un’altra piattaforma di compressione, “per la quale è stato attivato il sistema di spegnimento“, ha affermato la società in una dichiarazione. Nel centro di lavorazione lavoravano 328 operai, di cui 321 evacuati con il supporto di 7 imbarcazioni.