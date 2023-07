Ripetute esplosioni dal vulcano Ubinas: stato di emergenza in Perù

MeteoWeb

La presidenza del Consiglio dei Ministri del Perù ha approvato oggi lo stato di emergenza in alcuni distretti della regione di Moquegua, a causa dell’inizio di un processo eruttivo, accompagnato da ripetute esplosioni, del vulcano Ubinas. Il decreto, riferisce il quotidiano La Republica, mira ad attuare misure urgenti al fine di “ridurre il rischio esistente per molte centinaia di residenti, nonché interventi di risposta ed eventuale risanamento”. La decisione governativa è stata motivata anche per le numerose segnalazioni di caduta di ceneri e lapilli sulle case, sulle strade e sui campi dei villaggi attorno al vulcano, e anche ad Ubinas, capoluogo dell’omonimo distretto.

È imminente, inoltre, una riunione delle autorità locali con rappresentanti della Protezione Civile e con le associazioni dei residenti, per studiare le misure più adatte a far fronte a questa situazione, compresa la possibilità di evacuare gli abitanti in luogo sicuro se il processo eruttivo del vulcano dovesse aggravarsi.