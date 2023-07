Chi è Eunice Newton Foote, protagonista del Doodle di oggi

MeteoWeb

Il Doodle di Google oggi celebra il 204° compleanno della scienziata americana e attivista per i diritti delle donne Eunice Newton Foote. E’ stata la prima a scoprire l’effetto serra e il suo ruolo nel riscaldamento globale. E’ nata in questo giorno nel 1819 nel Connecticut (USA). Ha frequentato il Troy Female Seminary, una scuola che incoraggiava gli studenti a frequentare lezioni di scienze e partecipare a laboratori di chimica. Così la scienza è diventata una passione per Foote, che si è anche dedicata alla campagna per i diritti delle donne. Nel 1848, ha partecipato alla prima Convenzione sui diritti della donna a Seneca Falls. È stata la quinta firmataria della Declaration of Sentiments, un documento che richiedeva l’uguaglianza per le donne nello status sociale e legale.

A quel tempo, le donne erano ampiamente escluse dalla comunità scientifica. Imperterrita, Foote ha condotto esperimenti da sola. Dopo aver collocato i termometri a mercurio in cilindri di vetro, ha scoperto che il cilindro contenente anidride carbonica subiva l’effetto di riscaldamento più significativo esposto al Sole. Foote è stata infine la prima scienziata a stabilire una connessione tra l’aumento dei livelli di anidride carbonica e il riscaldamento dell’atmosfera.

Dopo la pubblicazione delle sue scoperte, ha prodotto il suo secondo studio sull’elettricità statica atmosferica, su Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. Questi sono stati i primi due studi di fisica pubblicati da una donna negli Stati Uniti. Intorno al 1856, uno scienziato ha presentato il suo lavoro all’incontro annuale dell’American Association for the Advancement of Science. Quelle discussioni hanno portato a ulteriori esperimenti che hanno scoperto quello che è noto come effetto serra.