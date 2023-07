Extinction Rebellion: nuova azione ambientalista sulle “Turet” di Torino

MeteoWeb

Nuova azione ambientalista da parte degli attivisti di Extinction Rebellion che hanno attaccato dei cartelli sulle fontane torinesi, tradizionalmente chiamate Turet, per la caratteristica foggia con la testa di un toro. Questi cartelli presentano la domanda: “Cosa faresti se non ci fosse più acqua?” I cartelli fanno riferimento alla dichiarazione di ieri mattina del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicate sulla sua pagina Twitter, in cui ha parlato di maltempo in riferimento alle due vittime delle bombe d’acqua in Brianza e nel bresciano.

“La Sicilia è in fiamme e il nord Italia è sott’acqua. Negli ultimi giorni, le temperature estreme e gli incendi a Catania e Palermo hanno mandato in tilt diverse aree della Sicilia, provocando migliaia di sfollati” commenta Roberto, ricercatore torinese originario della provincia di Messina. “Anche di fronte alle sette vittime, ai tanti feriti e ai danni non ancora calcolabili, gli esponenti politici di questo governo continuano a definire questi episodi ‘maltempo‘, in barba a tutto ciò che la comunità scientifica sta ribadendo da anni“. “Chi governa saprà ora aprire gli occhi o continuerà a negare e a rallentare ogni misura concreta per ridurre le emissioni e salvare gli ecosistemi?” conclude Aurelia di Extinction Rebellion.