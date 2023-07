Fagioli azuki (rossi e verdi): proprietà nutrizionali, benefici, controindicazioni e ricette

MeteoWeb

I fagioli azuki, noti anche come fagioli rossi, sono una fonte nutriente di numerosi benefici per la salute. Sono ricchi di proteine, fibre, vitamine B e minerali essenziali come ferro, magnesio e zinco. Questi legumi contribuiscono alla salute cardiaca, abbassando il colesterolo cattivo e regolando la pressione sanguigna grazie all’alto contenuto di potassio. Le proprietà antiossidanti dei fagioli azuki aiutano a contrastare lo stress ossidativo e proteggono le cellule dai danni causati dai radicali liberi. La loro abbondanza di fibre favorisce la regolarità intestinale e il controllo della glicemia.

Scopriamo dunque, in dettaglio, quali sono benefici e proprietà di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Che cosa sono i fagioli azuki

I fagioli azuki, noti anche come Vigna angularis, sono una specie di fagiolo originaria dell’Asia orientale. Questi piccoli legumi sono comunemente coltivati in paesi come Cina, Giappone, Corea e altre regioni dell’Asia. La pianta del fagiolo azuki è una leguminosa annuale che appartiene alla famiglia delle Fabaceae.

La pianta cresce bene in terreni ben drenati, ricchi di sostanza organica e preferisce un clima temperato o subtropicale. Tuttavia, è stata adattata a vari tipi di clima e può essere coltivata con successo anche in regioni con estati calde.

La coltivazione richiede una buona esposizione alla luce solare, e la pianta può tollerare periodi di siccità, sebbene sia preferibile fornire irrigazione regolare per un migliore rendimento. Hanno una crescita rapida e sono spesso coltivati come piante rampicanti, sviluppando fusti che si arrampicano lungo supporti o altre piante vicine.

I fagioli azuki sono noti per essere coltivati per i loro semi, che vengono raccolti e consumati come alimento. Una volta maturi, i baccelli contengono generalmente da 5 a 10 semi di forma ovale e di colore rosso, sebbene esistano varietà di colori diversi. Questi semi sono una componente essenziale della cucina asiatica e vengono utilizzati in molti piatti dolci e salati, come zuppe, dessert, torte e molto altro ancora. La coltivazione dei fagioli azuki rappresenta un’importante fonte di sostentamento per le comunità agricole in diverse regioni dell’Asia.

Fagioli azuki verdi e rossi

I fagioli azuki possono essere di diversi colori, ma i due colori più comuni sono il rosso e il verde.

Fagioli azuki rossi : è la varietà più diffusa e conosciuta. Hanno una forma ovale e un colore rosso scuro, che li rende distintivi e facili da identificare. Sono molto utilizzati nella cucina asiatica per preparare dolci, zuppe, paste e altri piatti tradizionali.

: è la varietà più diffusa e conosciuta. Hanno una forma ovale e un colore rosso scuro, che li rende distintivi e facili da identificare. Sono molto utilizzati nella cucina asiatica per preparare dolci, zuppe, paste e altri piatti tradizionali. Fagioli azuki verdi: questa varietà è meno comune ma è altrettanto gustosa e nutriente. Hanno un colore verde brillante e sono spesso utilizzati per aggiungere colore e sapore a piatti salati e dessert.

Entrambe le varietà di fagioli azuki sono altamente apprezzate per il loro valore nutrizionale e le proprietà benefiche per la salute.

Benefici e proprietà dei fagioli azuki

I fagioli azuki vantano numerosi benefici e proprietà benefiche per la salute, tra cui:

Ricchi di proteine : sono una buona fonte di proteine vegetali, essenziali per la costruzione e il mantenimento dei tessuti del corpo;

: sono una buona fonte di proteine vegetali, essenziali per la costruzione e il mantenimento dei tessuti del corpo; Contengono fibre : sono ricchi di fibre alimentari, che favoriscono una buona digestione, aiutano a mantenere il senso di sazietà e contribuiscono a una regolare funzione intestinale;

: sono ricchi di fibre alimentari, che favoriscono una buona digestione, aiutano a mantenere il senso di sazietà e contribuiscono a una regolare funzione intestinale; Minerali essenziali : forniscono importanti minerali come ferro, magnesio, potassio e zinco, necessari per vari processi biologici nel corpo, inclusa la funzione muscolare e nervosa;

: forniscono importanti minerali come ferro, magnesio, potassio e zinco, necessari per vari processi biologici nel corpo, inclusa la funzione muscolare e nervosa; Antiossidanti : sono una buona fonte di antiossidanti, come polifenoli e flavonoidi, che aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi e possono contribuire a ridurre il rischio di malattie croniche;

: sono una buona fonte di antiossidanti, come polifenoli e flavonoidi, che aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi e possono contribuire a ridurre il rischio di malattie croniche; Supporto cardiaco : grazie al contenuto di potassio, possono aiutare a regolare la pressione sanguigna e promuovere la salute cardiovascolare;

: grazie al contenuto di potassio, possono aiutare a regolare la pressione sanguigna e promuovere la salute cardiovascolare; Controllo della glicemi a: le fibre possono aiutare a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, rendendoli utili per le persone con diabete o per prevenire picchi glicemici;

a: le fibre possono aiutare a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, rendendoli utili per le persone con diabete o per prevenire picchi glicemici; Sostegno immunitario : contengono vitamina E e zinco, entrambi importanti per sostenere un sistema immunitario sano e combattere le infezioni;

: contengono vitamina E e zinco, entrambi importanti per sostenere un sano e combattere le infezioni; Gestione del peso : grazie alla combinazione di proteine e fibre, possono essere utili per favorire il senso di sazietà e supportare una gestione sana del peso;

: grazie alla combinazione di proteine e fibre, possono essere utili per favorire il senso di sazietà e supportare una gestione sana del peso; Buona fonte di folati: sono una fonte di folati (acido folico), che svolgono un ruolo chiave nella sintesi del DNA e nella salute del sistema nervoso.

Le controindicazioni

Nonostante i molti benefici per la salute, i fagioli azuki possono avere alcune controindicazioni ed effetti collaterali:

Difficoltà digestive : contengono carboidrati complessi e oligosaccaridi fermentabili, che possono essere difficili da digerire per alcune persone. Ciò può causare flatulenza, gonfiore e disagio gastrointestinale. Chi soffre di sindrome dell’intestino irritabile o ha problemi digestivi potrebbe evitare o limitare il consumo;

: contengono carboidrati complessi e oligosaccaridi fermentabili, che possono essere difficili da digerire per alcune persone. Ciò può causare flatulenza, gonfiore e disagio gastrointestinale. Chi soffre di sindrome dell’intestino irritabile o ha problemi digestivi potrebbe evitare o limitare il consumo; Allergie : le persone con allergie alle leguminose o ai fagioli dovrebbero evitarli per scongiurare il rischio di reazioni allergiche,

: le persone con allergie alle leguminose o ai fagioli dovrebbero evitarli per scongiurare il rischio di reazioni allergiche, Interazioni con farmaci : contengono naturalmente alcuni composti chimici che potrebbero interagire con farmaci specifici. Se si sta seguendo una terapia farmacologica, è meglio consultare un medico prima di introdurre grandi quantità di questo alimento nella dieta;

: contengono naturalmente alcuni composti chimici che potrebbero interagire con farmaci specifici. Se si sta seguendo una terapia farmacologica, è meglio consultare un medico prima di introdurre grandi quantità di questo alimento nella dieta; Livelli di potassio : dato che sono una buona fonte di potassio, le persone con problemi renali o che assumono farmaci che influenzano i livelli di potassio dovrebbero fare attenzione al consumo e consultare il medico;

: dato che sono una buona fonte di potassio, le persone con problemi renali o che assumono farmaci che influenzano i livelli di potassio dovrebbero fare attenzione al consumo e consultare il medico; Contenuto di purine : contengono purine, che nel corpo possono essere convertite in acido urico. Le persone con gotta o predisposizione a sviluppare livelli elevati di acido urico potrebbero voler limitare il consumo;

: contengono purine, che nel corpo possono essere convertite in acido urico. Le persone con gotta o predisposizione a sviluppare livelli elevati di acido urico potrebbero voler limitare il consumo; Oligosaccaridi FODMAP: contengono oligosaccaridi fermentabili, che possono essere problematici per le persone con sensibilità ai FODMAP. Questi carboidrati possono causare sintomi gastrointestinali in alcune persone.

In generale, prima di apportare cambiamenti significativi alla propria dieta o di introdurre nuovi alimenti, è sempre consigliabile consultare un medico.

Le ricette

Ecco tre ricette con i fagioli azuki, incluso l’anko.

Anko (pasta di fagioli azuki dolce)

Ingredienti:

200 grammi di fagioli azuki

150 grammi di zucchero

240 ml d’acqua

Procedimento: lavate i fagioli azuki sotto acqua corrente e metteteli in una ciotola con acqua per circa 8 ore. Scolate i fagioli e metteteli in una pentola con 240 ml d’acqua. Portate a ebollizione, poi abbassate il fuoco e lasciate cuocere per circa 1 ora, finché i fagioli diventano morbidi e si possono schiacciare facilmente con le dita. Aggiungete lo zucchero e mescolate fino a quando si scioglie completamente. Continuate a cuocere a fuoco basso, mescolando spesso, finché l’acqua evapora e ottenete una pasta densa e dolce di fagioli azuki. Lasciate raffreddare e usate come ripieno per dolci giapponesi come dorayaki e mochi.

Zuppa di fagioli azuki e zucca

Ingredienti:

150 grammi di fagioli azuki

200 grammi di zucca a cubetti

1 cipolla tritata

2 spicchi d’aglio tritati

1 litro di brodo vegetale

1 cucchiaio di olio d’oliva

Sale e pepe q.b.

Procedimento: in una pentola capiente, fate rosolare la cipolla e l’aglio nell’olio d’oliva fino a quando diventano morbidi. Aggiungete i fagioli azuki e la zucca e mescolate per qualche minuto. Versate il brodo vegetale e portate a ebollizione. Poi riducete il fuoco e lasciate cuocere per circa 30-40 minuti o finché i fagioli e la zucca sono completamente cotti. Schiacciate leggermente alcuni fagioli con un cucchiaio per addensare la zuppa. Aggiustate di sale e pepe secondo il vostro gusto. Servite la zuppa calda con un filo di olio d’oliva e crostini di pane.

Insalata di fagioli azuki

Ingredienti:

250 grammi di fagioli azuki cotti

1 pomodoro a cubetti

1 cetriolo a cubetti

1 peperone a cubetti

1/2 cipolla rossa affettata sottilmente

2 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaio di aceto di vino rosso

Succo di 1 limone

Sale e pepe q.b.

Prezzemolo fresco tritato q.b.

Procedimento: in una ciotola grande, mescolate i fagioli azuki cotti, il pomodoro, il cetriolo, il peperone e la cipolla. In una ciotolina, mescolate insieme l’olio d’oliva, l’aceto di vino rosso e il succo di limone per creare una semplice vinaigrette. Condite l’insalata con la vinaigrette, aggiustate di sale e pepe e mescolate bene per amalgamare tutti gli ingredienti. Spolverizzate l’insalata con il prezzemolo tritato e servitela fresca come contorno o piatto principale leggero.