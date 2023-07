Febbre Dengue: un altro caso a Teolo, si procede con la disinfestazione

MeteoWeb

Caso di febbre Dengue rilevato a Teolo, in provincia di Padova. Si tratta di un giovane tornato da un viaggio in Thailandia, dove si presume abbia contratto la malattia. Il viaggio, avvenuto a cavallo tra giugno e luglio, è durato una decina di giorni. Il giovane presenta sintomi non severi, non risulta ricoverato ed è casa in isolamento fiduciario. Aveva viaggiato insieme a 14 turisti, ma attualmente nessuno di loro presenta sintomi specifici.

Il virus è trasmesso dalla puntura di zanzare tigre infette e provoca sintomi come febbre, mal di testa e forti dolori alle ossa. La malattia può evolvere in forme severe. La zanzara tigre se punge un soggetto infetto può a sua volta contagiare altre persone.

D’intesa con l’amministrazione del Comune di Teolo, il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6, per precauzione, procederà alla disinfestazione larvicida e adulticida in strada e nelle abitazioni in un raggio di 200 metri da casa dell’uomo. La disinfestazione inizierà stasera e proseguirà per tre giorni di fila. Il Dipartimento di Prevenzione ricorda e raccomanda di “adottare tutte le precauzioni domestiche per difendersi dalle zanzare: spalmare sulla pelle repellenti, usare le zanzariere, evitare acqua stagnante nei sottovasi”.