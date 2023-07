Le Filippine si preparano all’arrivo del tifone Doksuri, evacuate 20mila persone

MeteoWeb

Evacuazioni in corso nelle Filippine: circa 20mila persone in 3 isole hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa del rischio legato all’arrivo del tifone Doksuri, che al momento fa registrare venti a 185 km/h. La tempesta dovrebbe approdare o passare molto vicino alle isole Babuyan mercoledì pomeriggio ora locale, per poi proseguire verso Taiwan e la Cina orientale, secondo l’ultimo bollettino meteorologico.

Il super tifone, chiamato “Egay” nelle Filippine, potrebbe fare registrare oltre 200 mm di precipitazioni nelle suddette isole e nelle province settentrionali di Cagayan, Apayao e Ilocos Norte martedì.

Le Filippine registrano una media di 20 tempeste ogni anno che provocano la morte di centinaia di persone e devastano vaste regioni.