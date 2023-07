Finita l’ondata di caldo in Calabria: temperature giù anche di 10°C

MeteoWeb

È finalmente finita l’ondata di caldo asfissiante che ha attanagliato anche la Calabria per una decina di giorni. Già da ieri sera – così come previsto – un vento fresco ha fatto la sua comparsa in diverse città e oggi la conferma è il rientro dei valori, con un abbassamento anche di oltre 10°C. A Soverato, sulla costa ionica catanzarese, dove ieri il Centro funzionale multirischi dell’Arpacal aveva registrato +46,4°C, oggi alle 15 ce n’erano +32°C. Lo stesso vale per i capoluoghi di provincia. Le temperature più alte, ma nella norma di stagione, si sono avute a Reggio Calabria e Crotone rispettivamente con +31°C e +32,5°C, ma niente a che vedere con i +43,7°C e +43,9°C di ieri. A Catanzaro la colonnina ha raggiunto i +30°C dopo i +41,1°C di ieri, a Vibo Valentia +27°C dopo i +41,3°C di ieri e Cosenza +29,6°C dopo i +40,4°C di ieri.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: