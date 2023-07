Florida: Amazon costruirà un impianto di elaborazione satellitare per il progetto Kuiper

MeteoWeb

Amazon destinerà 120 milioni di dollari per la costruzione di un impianto di elaborazione satellitare in collaborazione con il Kennedy Space Center della NASA in Florida. La struttura sarà ospitata presso le rampe di lancio e atterraggio delle missioni dello Space Shuttle. Il progetto Kuiper rientra all’interno di un più ampio progetto varato da Amazon e che include una rete di 3.236 satelliti in orbita terrestre bassa per favorire l’accesso ad Internet ad alta velocità in qualsiasi parte del mondo.

Secondo quanto ha affermato Steve Metayer, vicepresidente delle operazioni di produzione di Kuiper di Amazon, “la costruzione terminerà alla fine del 2024. I nostri primi satelliti di produzione saranno creati su questa struttura all’inizio del 2025“. Inoltre, i vertici dell’azienda Amazon i suoi primi due prototipi di satelliti Kuiper saranno lanciati “nei prossimi mesi”. Al progetto Kuiper lavorano ad oggi più di 1.400 persone in strutture suddivise tra Seattle, Redmond e Kirkland.